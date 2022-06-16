Кузбасский ресторан довел посетителей до слез своей едой с тараканами

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В Ленинске-Кузнецком жители города решили отметить День рождения ребенка в ресторане, что стало причиной слез и испорченного праздничного вечера.

Свою историю жители кузбасского города разместили на просторах Сети. Интернет-пользователь указал, что на днях они пришли в одно из местных заведений, чтобы отметить День рождения ребенка, однако качество предоставляемого в праздник сервиса шокировало их. В результате вечер закончился не веселыми поздравлениями, а громким скандалом и разочарованием.


Так, в публикации сказано, что семья подготовилась к празднику заранее: сделали заказ за несколько дней, внесли предоплату, обговорили время и наняли аниматора. Правда в точке общественного питания о гостях просто забыли, заключил рассказчик.

– Предупредили, что будет анимация и, чтобы к нашему приходу был накрыт стол. По итогу – пришли гости, столы пустые, администратор, опустив глаза сказала, что про нас забыли, – следует из текста поста во "ВКонтакте".

И только после "холодной" встречи персонал якобы начал в спешке накрывать на стол, мешая работе аниматора и фотографа. Но даже когда всем гостям подали блюда, то ситуация с испорченным праздником не улучшилось. Оказалось, что в одной из тарелок с едой находился большой таракан.

– Через 10 минут после того, как начали кушать, нашли в тарелке таракана. Повар и администрация сказали, что таракан не их. Своих наверное в лицо знают. <...> Забрали предоплату. Ушли в слезах, – добавили ленинск-кузнечане

Неприятный инцидент ужаснул посетителей ресторана, которые оказались оплачивать свой счет, на что их стали запугивать полицией. В комментариях под публикацией читатели согласились, что и в других заведениях города творится "бардак".

Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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