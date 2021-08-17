Кузбасский разрез сбрасывал в реку сточные воды с опасными веществами

Согласно данным прокуратуры Кузбасса, речь идет об АО "Разрез Распадский". Как выяснилось, предприятие сбрасывало в реку Восточный Ольжерас, протекающую в южном направлении через Междуреченск, сточные воды, в которых концентрация вредных веществ превышала предельно допустимый уровень.

В результате суд обязал разрез реконструировать очистные сооружения. На эти целим компания потратила около 25 миллионов рублей.

В настоящее время новое оборудование запущено в эксплуатацию, а сточная вода прошла проверку допустимого качества, передает прокуратура Кузбасса.