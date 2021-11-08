Кузбасский пульмонолог заявила о тяжелых проявлениях нового штамма COVID-19

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Главный пульмонолог Кемеровской области перечислила тяжелые последствия, которые специалисты выявили у пациентов с подтвержденным "дельта" штаммом коронавирусной инфекции.

Как отметила медик, в Кузбассе обостренная ситуация с высоким заражением COVID-19 обусловлена приходом в регион дельта-штамма. Опасность нового вида вируса заключается в том, что при нем у пациентов наблюдается обширное поражение легочной ткани.

– Особенностью коронавирусной пневмонии является, прежде всего, поражение мелких сосудов – тромбоваскулит, тромбозы. <...> Это сопровождается огромным количеством разных тяжелых, иногда смертельных проявлений инфекции, – высказалась главный областной пульмонолог Надежда Ганюкова.

При этом она указала, что граждане, которые перенесли китайский вирус, достаточно часто страдают от ярко выраженных проявлений постковидного синдрома и иногда выздоровевшим требуется 3-6 месяцев для полного восстановления организма.

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