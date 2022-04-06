Кузбасский производитель заявил о подорожании хлеба в апреле на 10%

По данным регионального предпринимателя, возможности для сдерживания цен на продукцию больше нет, поскольку при нынешней стоимости выпечки компания ООО "Кузбассхлеб" работает себе в убыток. В перечне причин, из-за чего кузбасский хлеб разом подорожает на 10%, числятся следующие пункты: увеличение затрат на производство, а также отсутствие поддержки со стороны руководства шахтерского края.

Так, в среднем на 40% поднялся ценник на муку, как на ржано-обдирную (+27,5%), так и на муку второго сорта (+56,8%). К слову, увеличилась стоимость соли, сахара, яиц и логистики, отметил Сафьянов. Он добавил, что разрешению проблемы могли бы поспособствовать в правительстве области, однако после его обращения ситуация не поменялась, а "от власти никакой реакции", передает его слова бизнес-портал "Авант-ПАРТНЕР".

– Нужно решать вопрос комплексно. Нужно договариваться. Ситуация напряженная. Если сегодня у меня отпускная цена и себестоимость формируется убыточная, то смыл мне дальше работать? – задался вопросом Владимир Сафьянов.

При этом, по мнению бизнесмена, помощь требуется по всей цепочке производства.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти объяснили кузбассовцам резкий рост цен на яйца от местных производителей.