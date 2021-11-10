Кузбасский преподаватель потеряла более 2,6 млн рублей из-за мнимой криптовалюты

На мобильный телефон 52-летней жительницы Прокопьевска поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником брокерской компании. Он предложил женщине дополнительный заработок за счет инвестирования в криптовалюту. Женщина доверилась незнакомцу и перевела на указанный им счет более 2,1 млн рублей. Через несколько дней мошенник вновь позвонил прокопчанке и сообщил, что для вывода денег нужна оплата страхового взноса. Потерпевшая перевела злоумышленнику еще 500 000 рублей, однако получить заработанные средства так и не смогла.

Правоохранители возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Личность подозреваемого устанавливается.