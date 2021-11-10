Кузбасский преподаватель потеряла более 2,6 млн рублей из-за мнимой криптовалюты

0
Фото:  

Учитель одной из школ Кемеровской области, пытавшаяся заработать на криптовалюте, перечислила мошенникам более 2,6 млн рублей.

На мобильный телефон 52-летней жительницы Прокопьевска поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником брокерской компании. Он предложил женщине дополнительный заработок за счет инвестирования в криптовалюту. Женщина доверилась незнакомцу и перевела на указанный им счет более 2,1 млн рублей. Через несколько дней мошенник вновь позвонил прокопчанке и сообщил, что для вывода денег нужна оплата страхового взноса. Потерпевшая перевела злоумышленнику еще 500 000 рублей, однако получить заработанные средства так и не смогла.


Правоохранители возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Личность подозреваемого устанавливается.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30881

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined