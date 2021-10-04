Кузбасский предприниматель присвоил 1,5 миллиона рублей при реализации нацпроекта

Правоохранительные органы выявили, что один из предпринимателей Новокузнецка получил субсидию в размере 1,5 миллиона рублей по программе национального проекта, направленного на поддержку малого и среднего бизнеса. Отмечается, что оснований для получения выплаты бизнесмен не имел.

Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ "Нарушение условий предоставления субсидий". Предпринимателю назначен штраф, сообщают в пресс-службе прокуратуры РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что незаконно присвоенные средства были возвращены в муниципальный бюджет.