Кузбасский предприниматель присвоил 1,5 миллиона рублей при реализации нацпроекта

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Предприниматель из Кемеровской области обвинен в незаконном присвоении полутора миллионов рублей в ходе реализации национального проекта.

Правоохранительные органы выявили, что один из предпринимателей Новокузнецка получил субсидию в размере 1,5 миллиона рублей по программе национального проекта, направленного на поддержку малого и среднего бизнеса. Отмечается, что оснований для получения выплаты бизнесмен не имел.


Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ "Нарушение условий предоставления субсидий". Предпринимателю назначен штраф, сообщают в пресс-службе прокуратуры РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что незаконно присвоенные средства были возвращены в муниципальный бюджет.

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