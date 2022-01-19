Кузбасский поселок обзаведется детским садом за 300 млн рублей

Строительство нового детского сада в поселке Елань в Кемеровской области требует крупных вложений: за работы заказчик – Министерство строительства Кузбасса – готов заплатить 297 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте государственных закупок.

Стоит отметить, что вместительность здания должна составлять не менее 190 мест. Из документации следует, что исполнителю предстоит отстроить не только здание учреждения для дошкольников, но и полностью благоустроить прилежащую территорию.

Поиск подрядчика продолжается. Все работы необходимо завершить в срок до 31 марта 2023 года.