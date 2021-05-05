Кузбасский политик призвал уволить более 30 членов несуществующей партии

Жалоба на избирком Зенковского района Прокопьевска поступила в УИК и прокуратуру от политика Дениса Шакина из Новокузнецка. Активист выдвинул требование лишить должностей более 30 членов несуществующей партии.

– ТИКи г. Прокопьевска включили в составы избирательных комиссий лиц, направленных партией "Патриоты России", которая юридически находится в процессе ликвидации и не имеет законных оснований на выдвижение своих представителей в составы избирательных комиссий, – рассказал активист порталу "КузПресс".

Шакин посчитал, что назначение членов ликвидируемой партии, завладевших правом решающего голоса, является нарушением его личных прав, так как он состоит в резерве всех участковых избирательных комиссий города. В свою очередь уроженец Кузбасса добавил, что его кандидатуру предложила действующая партия, которая обладает всеми правами.