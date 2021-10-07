Кузбасский подросток угнал автомобиль с помощью пассатижей

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября текущего года. Шестнадцатилетний житель города Прокопьевск прогуливался по частному сектору и заметил припаркованный автомобиль ВАЗ-21093. Обнаружив, что у оставленной открытой машины не работает сигнализация, несовершеннолетний кузбассовец пассатижами выдернул провода из замка зажигания и отправился в поездку по полям. Утром правоохранители обнаружили машину на пустыре в 300 метрах от дома потерпевшего.

В отношении задержанного подростка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Юному злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Сообщается, что сумма ущерба, причиненного автомобилю в результате езды по пересеченной местности, составила 30 тысяч рублей.