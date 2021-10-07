Кузбасский подросток угнал автомобиль с помощью пассатижей

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Подросток из Кемеровской области решил прокатиться на чужом авто и угнал его, использовав пассатижи.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября текущего года. Шестнадцатилетний житель города Прокопьевск прогуливался по частному сектору и заметил припаркованный автомобиль ВАЗ-21093. Обнаружив, что у оставленной открытой машины не работает сигнализация, несовершеннолетний кузбассовец пассатижами выдернул провода из замка зажигания и отправился в поездку по полям. Утром правоохранители обнаружили машину на пустыре в 300 метрах от дома потерпевшего.


В отношении задержанного подростка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Юному злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.


Сообщается, что сумма ущерба, причиненного автомобилю в результате езды по пересеченной местности, составила 30 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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