Кузбасский подросток сбежал из дома ради карьеры рэпера в Москве

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Правоохранители задержали юного жителя Кемеровской области, который пытался добраться до столицы вместе с подругой.

Ночью 9 июня экипаж ГИБДД заметил, что у придорожного кафе в Любинском районе Омской области стоят парень с девушкой. Полицейские узнали, что молодым людям еще нет 18 лет, и отвезли их в отдел, чтобы установить личности подростков и причину их нахождения у дороги в столь поздний час.


Выяснилось, что 17-летний житель города Березовского Кемеровской области находится в розыске как ушедший из дома. Его 16-летняя подруга, жительница Кузбасса, тоже покинула родителей, но об этом они в полицию не заявляли.

– Доставленные в ОМВД России по Любинскому району молодые люди признались сотрудникам полиции, что путешествуют автостопом из Кемеровской области в г. Москву, где юноша планировал реализовать свои таланты в области исполнения рэпа, – рассказали в пресс-службе управления МВД России по Омской области.

Подростков доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей до передачи законным представителям.

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