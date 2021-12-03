Кузбасский подросток позволил друзьям ограбить собственную прабабушку

Инцидент произошел в апреле 2020 года в одном из районов Кузбасса. Злоумышленник, 16-летний местный житель, предложил своим приятелям, молодым людям 17 и 24 лет, похитить у его 92-летней родственницы пенсию. Для этого юноши отправились к жилищу пожилой женщины. Один из злоумышленников остался следить за обстановкой, а двое выдавили стекло в окне и проникли в дом. В тот момент, пока молодые люди искали деньги под матрасом, спящая на кровати пенсионерка проснулась и закричала. Она заявила грабителям, что в доме нет денег. Тогда злоумышленники забрали кошелек с 600 рублями, телевизионную приставку и мобильный телефон, после чего скрылись.

Служебная собака привела правоохранителей к дому старшего из грабителей. Он не стал ничего отрицать и рассказал о сообщниках. В отношении злоумышленников, в зависимости от их участия в преступлении, были возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище", ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Все трое были признаны виновными. Суд назначил 24-летнему мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима, 16-летнему подростку ‒ два года лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года, 17-летнему подростку – штраф в 30 000 рублей.