Установлено, что 16-летний кузбассовец получил звонок от своего 19-летнего знакомого. Приятель рассказал, что у него был день рождения, и уговорил подростка покататься на машине в качестве подарка. Юноша без разрешения взял ключи от отцовского автомобиля и со старшим товарищем отправился кататься по городу. При этом молодые люди выпили спиртного. Сотрудники ГИБДД остановили нарушителей и доставили в отдел.

"Уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя выделено в отдельное производство в связи с его розыском, так как последний скрылся от органов следствия, и передано по подследственности в органы полиции. 16-летний подросток со следствием сотрудничал, вину признал", – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд признал подростка виновным по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным по времени испытательным сроком. Однако от наказания юноша был освобожден в связи с примирением с потерпевшим.