Кузбасский подросток напал на школьного охранника в попытке похитить из здания компьютеры

Инцидент произошел в тисульской школе. 17-летний подросток в медицинской маске ночью залез в здание через окно. Его целью был компьютерный класс, однако забрать ключ у охранника не получилось.

– Между ними завязалась драка, в ходе которой сотрудник школы сорвал с нападавшего маску, после чего тот покинул учреждение, – рассказали в областном ГУ МВД.

Директор позвонил в полицию и сообщил о нападении: сторож получил несколько ударов по голове и груди. Стражи порядка задержали злоумышленника. По его словам, на краже компьютеров он хотел "заработать" на автомобиль.

Возбуждено уголовное дело о разбое, вменяемая статья предполагает до 12 лет лишения свободы.