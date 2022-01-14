Кузбасский пенсионер зарезал соседа после многолетней вражды

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Пожилой житель Киселевска пойдет под суд: его обвиняют в убийстве 40-летнего мужчины.

По версии следствия, 66-летний киселевчанин заметил на приусадебном участке своего 40-летнего соседа. Между мужчинами на протяжении многих лет были конфликтные отношения, и пенсионер вышел поговорить с недругом, взяв с собой нож. На границе участков он подошел к мужчине и начал предъявлять ему претензии по надуманному поводу. В ходе словесной перепалки пожилой киселевчанин ударил соседа ножом в грудь, что послужило причиной смерти потерпевшего. Очевидцы инцидента вызвали сотрудников экстренных служб.


Пенсионер был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемый сотрудничал со следствием и признал вину. Пожилой мужчина был заключен под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Дело рассмотрит суд.

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