Кузбасский пенсионер зарезал соседа после многолетней вражды

По версии следствия, 66-летний киселевчанин заметил на приусадебном участке своего 40-летнего соседа. Между мужчинами на протяжении многих лет были конфликтные отношения, и пенсионер вышел поговорить с недругом, взяв с собой нож. На границе участков он подошел к мужчине и начал предъявлять ему претензии по надуманному поводу. В ходе словесной перепалки пожилой киселевчанин ударил соседа ножом в грудь, что послужило причиной смерти потерпевшего. Очевидцы инцидента вызвали сотрудников экстренных служб.

Пенсионер был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемый сотрудничал со следствием и признал вину. Пожилой мужчина был заключен под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело рассмотрит суд.