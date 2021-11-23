Кузбасский пенсионер ударил ножом задолжавшую ему экс-возлюбленную

По версии следствия, трагедия произошла в июне 2021 года в Беловском районе. Ранее судимый 71-летний местный житель, будучи пьяным, пришел к бывшей сожительнице, чтобы забрать свои вещи. Кроме того, мужчина хотел вернуть деньги, которые экс-возлюбленная у него занимала. Между кузбассовцами произошла словесная перепалка, в ходе которой пенсионер ударил женщину в живот ножом, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшая смогла вызвать "скорую", однако позднее скончалась в больнице от полученного ранения.

Правоохранители возбудили в отношении ранее судимого мужчины уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Пенсионер сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.