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Кузбасский пенсионер погиб на обочине в результате столкновения машин

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Фото:  

Пешеход из Киселевска оказался жертвой ДТП.

Пользователи в Сети опубликовали фотографии с места происшествия в Киселевске. По словам автора, пешехода насмерть сбила машина в районе Машзавода.


За подробностями о случившемся журналист интернет-журнала AVOKADO обратился к представителям ГИБДД.

– Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Киа Церато", двигаясь в нарушение требования дорожного знака "Въезд запрещен" по полосе для маршрутных транспортных средств, совершил столкновение с автомобилем "Тойота Королла", который пересекал дорогу по перекрестку, после чего совершил наезд на пешехода, – сказано в сообщении.

63-летний мужчина, стоявший на обочине, скончался на месте.


Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", максимальный срок по которой составляет пять лет.

Фото: Telegram / ДТП Кузбасс

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