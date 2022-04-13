Кузбасский пенсионер погиб на обочине в результате столкновения машин

Пользователи в Сети опубликовали фотографии с места происшествия в Киселевске. По словам автора, пешехода насмерть сбила машина в районе Машзавода.
За подробностями о случившемся журналист интернет-журнала AVOKADO обратился к представителям ГИБДД.
– Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Киа Церато", двигаясь в нарушение требования дорожного знака "Въезд запрещен" по полосе для маршрутных транспортных средств, совершил столкновение с автомобилем "Тойота Королла", который пересекал дорогу по перекрестку, после чего совершил наезд на пешехода, – сказано в сообщении.
63-летний мужчина, стоявший на обочине, скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", максимальный срок по которой составляет пять лет.
Фото: Telegram / ДТП Кузбасс
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