Кузбасский пенсионер нашел в рюкзаке оружие

Междуреченец выше выбросить мусор и у бака заметил рюкзак. Взглянув во внутрь, он обнаружил обрез.
Тогда 84-летний горожанин отправился в полицию, чтобы сдать находку и передать собственное зарегистрированное оружие.
– Сотрудники полиции установили, что это обрез одноствольного ружья марки "ИЖ". В настоящее время он направлен на исследование, – передает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По результатам проверки мужчине выплатят вознаграждение в рамках областной операции "Оружие".
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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