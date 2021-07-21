Кузбасский пенсионер нашел целый арсенал оружия в гараже покойного отца

66-летний житель села Калиновка, расположенного в Беловском муниципальном округе, обнаружил арсенал незаконного оружия, пока наводил порядок в гараже покойного отца, и обратился к правоохранителям. На место прибыли инспекторы Росгвардии, которым пенсионер и вручил противозаконную находку. Изъяты были: одноствольное ружье ИЖ-18, газовый револьвер, 8 банок пороха, а также 466 патронов для нарезного и гладкоствольного оружия.

- Незарегистрированный арсенал продолжительное время находился в сыром помещении и был сильно поврежден коррозией, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

По факту была организована проверка, по итогам которой мужчине могут вручить вознаграждение в размере до 12 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.