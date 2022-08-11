Инцидент произошел на улице Звездной в осинниковском поселке Тайжина. Предварительно установлено, что 69-летний водитель ВАЗ-21074 не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате этого автомобилист налетел на опору освещения.

– В результате ДТП травмы получили шесть человек – водитель и его пассажиры: 68-летний мужчина, 43-летняя женщина и трое несовершеннолетних девяти, 12 и 15 лет, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители также отметили, что все дети переводились с нарушением требований ПДД. Пострадавших госпитализировали медики. Все обстоятельства ДТП выясняются.