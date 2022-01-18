Кузбасский пенсионер лишился около двух миллионов рублей в результате общения с мошенницей

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Прокопчанин пожилого возраста отдал незнакомке, представившейся сотрудницей банка, почти два миллиона рублей.

70-летний житель Прокопьевска обратился в полицию с жалобой на мошенницу, которая обманным путем забрала у мужчины крупную сумму.


Поступивший звонок от "сотрудницы" банка с предупреждением, что со счетом пенсионера происходят махинации напугал мужчину. Для защиты средств пенсионер начал действовать по инструкции женщины.

— Под ее диктовку пожилой мужчина обналичил со своих счетов около 2 млн рублей, после чего через платежные терминалы произвел более 130 перечислений на указанный счет, — сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Кроме того, злоумышленница пыталась уговорить пожилого человека оформить кредит на сумму 250 000 рублей.


Фигуранткой уголовного дела стала женщина, чей номер зарегистрирован в Санкт-Петербурге.


Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.


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