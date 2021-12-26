Кузбасский пенсионер лишился 37 тысяч рублей после встречи с мнимой соцработницей

Инцидент произошел в Новокузнецке. В квартиру к 85-летнему пенсионеру постучалась незнакомка, представившаяся социальным работником. Она заявила, что собирает оплату услуг ЖКУ и оформляет субсидии на коммунальные услуги. Пожилой мужчина поверил злоумышленнице и передал ей 1 000 рублей. Затем, когда пенсионер вышел в другую комнату, женщина похитила у него из портмоне еще 36 000 рублей.

По подозрению в совершении данного преступления правоохранители задержали 38-летнюю жительницу Осинников. Выяснилось, что женщина приехала в южную столицу Кузбасса специально для того, чтобы совершить кражу. Похищенные деньги она потратила. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.