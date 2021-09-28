Кузбасский педофил попал в колонию за насилие над ребенком

В Юрге вынесли приговор 55-летнему горожанину, который обвинялся по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По данным СК, в октябре прошлого года педофил надругался над девочкой днем на улице. После этого насильника задержали.

— По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

В результате суд приговорил юргинца к 16 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.