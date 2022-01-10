Кузбасский онанист удовлетворился в продуктовом магазине

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Увлекшийся самоудовлетворением в продуктовом магазине житель Кузбасса смутил очевидцев.

Соответствующая информация появилась в сообществе во ВКонтакте. По словам автора, в поселке Карагайлинский возбужденный посетитель пришел в продуктовый магазин в первое воскресенье 2022 года, 2 января.


Судя по размещенной видеозаписи, молодой мужчина в маске зашел в торговую точку и спросил что-то у кассира, после чего женщина удалилась из зала. Оставшись в уединении неизвестный оголил гениталии и начал удовлетворять себя в публичном месте. Можно заметить, что он дотрагивался половым органов до коробок с печеньем.

Будьте осторожны не отпускайте своих детей вечером одних, выразил настороженность пользователь Сети.

При этом в комментариях поступок героя съемки возмутил жителей Кемеровской области. Некоторые выразили мнение, что за подобное поведения земляка следует наказать. Однако часть зрителей с иронией отнеслись к ситуации и добавили, что парень просто "вздрочнул на печенюхи".

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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