Кузбасский онанист удовлетворился в продуктовом магазине

Соответствующая информация появилась в сообществе во ВКонтакте. По словам автора, в поселке Карагайлинский возбужденный посетитель пришел в продуктовый магазин в первое воскресенье 2022 года, 2 января.

Судя по размещенной видеозаписи, молодой мужчина в маске зашел в торговую точку и спросил что-то у кассира, после чего женщина удалилась из зала. Оставшись в уединении неизвестный оголил гениталии и начал удовлетворять себя в публичном месте. Можно заметить, что он дотрагивался половым органов до коробок с печеньем.

– Будьте осторожны не отпускайте своих детей вечером одних,– выразил настороженность пользователь Сети.

При этом в комментариях поступок героя съемки возмутил жителей Кемеровской области. Некоторые выразили мнение, что за подобное поведения земляка следует наказать. Однако часть зрителей с иронией отнеслись к ситуации и добавили, что парень просто "вздрочнул на печенюхи".