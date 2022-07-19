Кузбасский музей-заповедник предложил прочитать "Каменную книгу"

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В предстоящую субботу, 23 июля, в музее-заповеднике "Томская Писаница" пройдет фестиваль исторической реконструкции "Каменная книга".

Представители музея-заповедника "Томская Писаница" предложили всем присоединиться к воссозданию истории ратного дела и быта русских первопроходцев и коренного населения в XVII-XVIII вв.


Гостей мероприятия ожидает:

  • зрелищное сражение — театрализованный бой у "Сибирского острога";
  • турниры и показательные состязания;
  • атмосферный исторический лагерь реконструкторов;
  • увлекательные мастер-классы по старинным ремеслам;
  • ярмарки аутентичных сувениров;
  • дегустация мяса, запеченного в яме на углях, и каши из топора.

Программа завершится с лучшими сибирскими фолк-исполнителями, а именно: "Веданъ Колодъ" (Красноярск), "Переплут" (Томск), "Рунара" (Барнаул).

Музей-заповедник предоставляет уникальную возможность отправиться на один день в прошлое и почувствовать на себе жизнь истинного первопроходца.


Встреча состоится у "Сибирского острога" в 14:00. Закончим в 20:00. Стоимость билета в музей и на событие — 500 руб. (полный билет), 400 руб. (льготный, детский), дети до 5 лет бесплатно.

Да!
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