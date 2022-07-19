Представители музея-заповедника "Томская Писаница" предложили всем присоединиться к воссозданию истории ратного дела и быта русских первопроходцев и коренного населения в XVII-XVIII вв.
Гостей мероприятия ожидает:
- зрелищное сражение — театрализованный бой у "Сибирского острога";
- турниры и показательные состязания;
- атмосферный исторический лагерь реконструкторов;
- увлекательные мастер-классы по старинным ремеслам;
- ярмарки аутентичных сувениров;
- дегустация мяса, запеченного в яме на углях, и каши из топора.
Программа завершится с лучшими сибирскими фолк-исполнителями, а именно: "Веданъ Колодъ" (Красноярск), "Переплут" (Томск), "Рунара" (Барнаул).
Музей-заповедник предоставляет уникальную возможность отправиться на один день в прошлое и почувствовать на себе жизнь истинного первопроходца.
Встреча состоится у "Сибирского острога" в 14:00. Закончим в 20:00. Стоимость билета в музей и на событие — 500 руб. (полный билет), 400 руб. (льготный, детский), дети до 5 лет бесплатно.
Загрузка комментариев