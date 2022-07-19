Музей-заповедник предоставляет уникальную возможность отправиться на один день в прошлое и почувствовать на себе жизнь истинного первопроходца.

Встреча состоится у "Сибирского острога" в 14:00. Закончим в 20:00. Стоимость билета в музей и на событие — 500 руб. (полный билет), 400 руб. (льготный, детский), дети до 5 лет бесплатно.