Кузбасский минздрав заявил о дефиците врачей в Яшкинском районе

Из рассказа жительницы пгт Яшкино следует, что в единственной на территории жилого пункта больнице нет невролога, лора, хирурга, дерматолога и специалиста по УЗИ исследованиям. По этой причине для прохождения медкомиссии местным жителям приходится отправляться в больницы кузбасской столицы.

– По информации Яшкинской районной больницы, проведение медицинских осмотров приостановлено с 5 сентября из-за отсутствия специалистов, – прокомментировал представитель регионального Минздрава.

Также в ведомстве добавили, что для граждан в медицинском учреждении работают только психиатр и нарколог.