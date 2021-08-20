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Кузбасский Минздрав рассказал о влиянии «Спутника V» на репродуктивное здоровье

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Представители министерства здравоохранения Кемеровской области поделились результатами исследования по изучению воздействия одного из препаратов, используемых для проведения прививочной кампании против коронавируса, на репродуктивные способности человека.

Как сообщается, в ходе научной работы учеными НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России использовалась вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Респондентами же выступили порядка 200 женщин и 200 мужчин.


Результаты показали, что препарат не оказывает отрицательного или повреждающего воздействия на репродуктивную систему.

- Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин, - уточняется в публикации.

Также отмечается, что проведенное исследование является первым, в котором изучалось влияние именно отечественной вакцины на репродуктивное здоровье мужчин и женщин.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что уровень заболеваемости COVID-19 в Кузбассе снизился. Также утром пятницы, 20 августа, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

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