Кузбасский минздрав рассказал о способе получить QR-коды после вакцинации и перенесенного коронавируса

Сертификат и QR-код, подтверждающие прохождение вакцинации станут доступны для жителей Кемеровской области на портале госуслуг. Среди условий получения в минздраве указали наличие подтвержденной учетной записи на портале, а также полное завершение курса иммунизации, то есть после введения двух компонентов препарата.

При этом, как сообщили на странице областного минздрава в соцсетях, перенесшие COVID-19 также смогут увидеть код и документ на портале, однако для этого требуется документальное подтверждение диагноза.

В случае ревакцинации электронный код будет доступен в личном кабинете уже после первой процедуры, уточнили в министерстве.