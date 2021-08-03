Кузбасский минздрав рассказал о способе получить QR-коды после вакцинации и перенесенного коронавируса

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В региональном минздраве сообщили кузбассовцам, как можно получить ковидные QR-коды.

Сертификат и QR-код, подтверждающие прохождение вакцинации станут доступны для жителей Кемеровской области на портале госуслуг. Среди условий получения в минздраве указали наличие подтвержденной учетной записи на портале, а также полное завершение курса иммунизации, то есть после введения двух компонентов препарата.


При этом, как сообщили на странице областного минздрава в соцсетях, перенесшие COVID-19 также смогут увидеть код и документ на портале, однако для этого требуется документальное подтверждение диагноза.


В случае ревакцинации электронный код будет доступен в личном кабинете уже после первой процедуры, уточнили в министерстве.

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