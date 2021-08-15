Кузбасский минздрав организовал проверку после жалобы пациентки на врача поликлиники

Жительница Новокузнецка рассказала в соцсетях о происшествии в местной поликлинике. Горожанка пожаловалась, что ее подруга больше недели не может справиться с высокой температурой, тем не менее врач не выписывает направление на обследование, не ставит диагноз и не назначает терапию. При этом женщина уточнила, что разговор на приеме приобрел конфликтный характер, медработник "ведет себя по-хамски".

— В связи с публикациями в социальных сетях, в которых описывается инцидент, произошедший в поликлинике N1 Новокузнецкой городской клинической больницы N29, Министерством здравоохранения Кузбасса начата проверка качества оказываемой медицинской помощи в указанном амбулаторном подразделении данной медорганизации, — отреагировали на публикацию в министерстве.

Также в ведомстве уточнили, что после проверки будет ясно, как именно разрешить возникшую проблему.