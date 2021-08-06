Кузбасский минздрав объяснил нехватку врачей в кемеровской поликлинике

1
Фото:  

Кемеровчане пожаловались на то, что в поликлинике №12 ГАУЗ ККДЦ имени Колпинского принимает пациентов всего один врач-терапевт. Ситуацию прокомментировали в областном минздраве.

Жительница кузбасской столицы выразила негодование по поводу работы медучреждения на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях. По ее словам, в поликлинике №12 на проспекте Ленинградском почти не осталось терапевтов: прием ведет только один специалист.

— В регистратуре отвечают, что врачей нет, записи нет. На всю поликлинику один терапевт, и принимает он по талонам. Вопрос, куда делись все врачи, в том числе и участковые? — поинтересовалась женщина.

В ответ представители кузбасского минздрава пояснили горожанке, что такая ситуация сложилась на фоне коронавирусной пандемии.

— Заболели четыре заведующих отделениями, а также шесть врачей терапевтов. Оставшиеся в строю терапевты были направлены на оказание помощи пациентам в "красной зоне", — говорится в сообщении ведомства.

Также власти подтвердили, что прием пациентов действительно ведется по талонам, "которые формировались каждое утро в режиме online в зависимости от того, кто из докторов направлялся на прием".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27849

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined