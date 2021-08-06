Кузбасский минздрав объяснил нехватку врачей в кемеровской поликлинике

Жительница кузбасской столицы выразила негодование по поводу работы медучреждения на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях. По ее словам, в поликлинике №12 на проспекте Ленинградском почти не осталось терапевтов: прием ведет только один специалист.

— В регистратуре отвечают, что врачей нет, записи нет. На всю поликлинику один терапевт, и принимает он по талонам. Вопрос, куда делись все врачи, в том числе и участковые? — поинтересовалась женщина.

В ответ представители кузбасского минздрава пояснили горожанке, что такая ситуация сложилась на фоне коронавирусной пандемии.

— Заболели четыре заведующих отделениями, а также шесть врачей терапевтов. Оставшиеся в строю терапевты были направлены на оказание помощи пациентам в "красной зоне", — говорится в сообщении ведомства.

Также власти подтвердили, что прием пациентов действительно ведется по талонам, "которые формировались каждое утро в режиме online в зависимости от того, кто из докторов направлялся на прием".