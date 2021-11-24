Кузбасский Минкульт ответил на вопрос о проверке QR-кода на входе в культурный кластер

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Сотрудники Министерства культуры Кемеровской области рассказали, будет ли проверяться подтверждающий вакцинацию код на входе в объекты культурного кластера.

Накануне в социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появился вопрос от одной из жительниц областной столицы. Женщина поинтересовалась, будут ли проверяться QR-коды на входе в культурный кластер, строительство которого продолжается в Кемерове. Официальный ответ дали специалисты Минкультуры Кузбасса. Они сообщили, что объекты образовательной части кластера откроются для обучающихся в филиалах МГАХ и ЦМШ "Сибирский" после новогодних каникул, и пропускная система в них будет аналогична той, что действует во всей системе образования. Таким образом, в учреждении смогут находиться лишь педагоги, ученики и персонал.

‒ Если действующие сейчас ограничительные меры будут продлены, то вход в образовательные учреждения для лиц старше 18 лет будет осуществляться по QR-коду. Объекты музейно-театральной части кластера находятся в стадии строительства и планируются к открытию в 2023 году, ‒ заявили представители Минкульта в комментариях на странице губернатора в Instagram.

Напомним, что недавно власти сообщили о сдаче первого объекта культурного кластера в эксплуатацию.

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