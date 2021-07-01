Кузбасский министр назвал способ получения медотвода при массовой вакцинации от COVID-19

Специалист заявил, что медики могут отказать в вакцинации тем гражданам, которые имеют хронические заболевания. При этом до введения препарата врач в обязательном порядке должен измерить температуру тела человека, артериальное давление, установить пульс и собрать эпидемиологический анамнез

— Если вы знаете, что у вас есть хронические заболевания, препятствующие вакцинации, решение о ней принимается после консультации с врачом. При подтверждении противопоказаний к прививке против COVID-19, участковый врач зафиксирует медотвод от вакцинации и выдаст соответствующую справку, — указал чиновник в Instagram-аккаунте.

Стоит отметить, что накануне, 30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии

сообщил, что увольнение с рабочего места в случае наличия медицинского отвода незаконно.