Кузбасский "Металлург" заключил контракты с результативными игроками сезона

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Кузбасский "Металлург" заключил новые контракты с двумя нападающими, которые в минувшем розыгрыше Кубка Петрова попали в топ-3 игроков по результативности.

Хоккейный клуб продлил сотрудничество с нападающими 27-летним воспитанником "Салавата Юлаева" Валерием Поляковым и 31-летним уроженцем Челябинска Даниилом Ердаковым.


Так, в регулярном чемпионате ВХЛ 2020/21 Полякову в общей сложности удалось отыграть 45 матчей и набрать 33 (8+25) очка при показателе полезности "+8". Такой результат позволил спортсмену занять место в топ-3 самых результативных игроков турнира. Что касается игр плей-офф, то за 20 встреч Поляков заработал 24 (13+11) балла, а его полезность составила "+10". Таким образом, нападающий стал лучшим снайпером Кубка Петрова, установив новый рекорд лиги по количеству победных шайб – 6.


В общей сложности за свою карьеру в Высшей лиге хоккеист провел 333 матча, набрал 211 (80+131) очков при показателе полезности "+77".


Воспитанник челябинского хоккея 31-летний Даниил Ердаков в регулярном чемпионате ВХЛ 2020/21 отстоял 43 матча, набрал 34 (9+25) очка при показателе полезности "+9", что позволило ему стать лучшим бомбардиром команды. В плей-офф спортсмен заработал 25 (9+16) баллов в 20 встречах, а полезность его действий составила "+12". Благодаря результативным выступлениям нападающий стал вторым бомбардиром Кубка Петрова и лучшим ассистентом плей-офф.


Кроме того, с момента как образовался ВХЛ в 2010 году, Ердаков стал участником всех 11 сезонов лиги и за это время провел 562 матча, набрал 399 (176+223) очков при показателе полезности "+100". Форвард является самым результативным хоккеистом в истории Высшей лиги, занимая 1 место по забитым голам.


Стоит отметить, что генеральный менеджер "Металлурга" Дмитрий Корягин продолжает селекционную работу. В планах вернуть еще несколько игроков из "серебряного" состава и пригласить новичков. Также представителям хоккейного клуба удалось продлить сотрудничество с лидером среди игроков по результативности Максимом Куницыным.

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