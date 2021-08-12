Встреча кузбасских хоккеистов и казанским "Барсом" состоялась в рамках розыгрыша Кубка LADA накануне в среду, 11 августа. На льду в Тольятти команде из шахтерского края удалось одержать победу над соперниками и завершить игру с итоговым счетом 2:1.

При этом в ходе встречи уроженцы Кемеровской области неоднократно нарушали правила игры и даже оборонялись в формате три на пять на протяжении 68 секунд после удаления, но не пропустили шайб в свои ворота.

– Дотерпели, в нужный момент забили. В первом периоде как-то так – тяжело было раскачаться, но потом уже стало полегче, – прокомментировал игру нападающий ХК “Металлурга” Александр Локтев.

Следующая игра состоится уже сегодня в четверг, 12 августа. Новокузнецким хоккеистам предстоит побороться за победу с заключительным соперником – клубом “Лада”.