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Кузбасский “Металлург" победил во втором матче розыгрыша Кубка LADA

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Кузбасские хоккеисты одержали вторую победу подряд в рамках розыгрыша Кубка LADA. В этот раз игроки ХК "Металлург" обыграли команду Казани.

Встреча кузбасских хоккеистов и казанским "Барсом" состоялась в рамках розыгрыша Кубка LADA накануне в среду, 11 августа. На льду в Тольятти команде из шахтерского края удалось одержать победу над соперниками и завершить игру с итоговым счетом 2:1.


При этом в ходе встречи уроженцы Кемеровской области неоднократно нарушали правила игры и даже оборонялись в формате три на пять на протяжении 68 секунд после удаления, но не пропустили шайб в свои ворота.

Дотерпели, в нужный момент забили. В первом периоде как-то так – тяжело было раскачаться, но потом уже стало полегче, прокомментировал игру нападающий ХК “Металлурга” Александр Локтев.

Следующая игра состоится уже сегодня в четверг, 12 августа. Новокузнецким хоккеистам предстоит побороться за победу с заключительным соперником – клубом “Лада”.

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