Кузбасский "Металлург" перезаключил контракт с опытным нападающим

0
Фото:  

Хоккейный клуб шахтерского края заключил контракт с игроком, который ранее выступал за команду на протяжении четырех лет.

Договор с "Металургом", который будет действителен на протяжении одного года, подписал 24-летний нападающий Александр Локтев. Стоит отметить, что игрок нападения ранее уже числился в команде хоккеистов Новокузнецка. За время своей карьеры он четыре сезона отыграл в составе клуба.


В общей сложности спортсмену удалось провести 233 матча, по результата которых было набрано 94 очка (42+52) результативности при показателе полезности "+28"


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кузбасский ХК "Металлург" заключил контракт с эффективным защитником.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26684

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined