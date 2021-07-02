Договор с "Металургом", который будет действителен на протяжении одного года, подписал 24-летний нападающий Александр Локтев. Стоит отметить, что игрок нападения ранее уже числился в команде хоккеистов Новокузнецка. За время своей карьеры он четыре сезона отыграл в составе клуба.

В общей сложности спортсмену удалось провести 233 матча, по результата которых было набрано 94 очка (42+52) результативности при показателе полезности "+28"

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кузбасский ХК "Металлург" заключил контракт с эффективным защитником.