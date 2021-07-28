Кузбасский медик объяснила отсутствие необходимости в тесте на антитела перед противоковидной прививкой

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В прямом эфире на федеральном телеканале главный специалист Кемеровской области по инфекционным болезням Ольга Бородкина рассказала, почему нет смысла проверять уровень антител перед вакцинацией от коронавируса.

В ходе обсуждения Ольга Бородкина ответила на вопрос, почему перед процедурой иммунизации от COVID-19 не проводятся исследования на наличие антител. По ее словам, в такой проверке нет "диагностической ценности".

Не имеет значения уровень гуморального иммунитета (при котором защитные функции выполняют молекулы, находящиеся в плазме крови, — прим. ред.). Защиту определяет иммунитет клеточный, а это время. Поэтому временной фактор здесь самый важный, — пояснила специалист.

Бородкина уточнила, что на текущий момент тесты позволяют оценить наличие или отсутствие антител. Вместе с тем надежного индикатора подсчета их количества пока нет.

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