Кузбасский медик объяснила отсутствие необходимости в тесте на антитела перед противоковидной прививкой

В ходе обсуждения Ольга Бородкина ответила на вопрос, почему перед процедурой иммунизации от COVID-19 не проводятся исследования на наличие антител. По ее словам, в такой проверке нет "диагностической ценности".

— Не имеет значения уровень гуморального иммунитета (при котором защитные функции выполняют молекулы, находящиеся в плазме крови, — прим. ред.). Защиту определяет иммунитет клеточный, а это время. Поэтому временной фактор здесь самый важный, — пояснила специалист.

Бородкина уточнила, что на текущий момент тесты позволяют оценить наличие или отсутствие антител. Вместе с тем надежного индикатора подсчета их количества пока нет.