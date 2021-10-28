Кузбасский магазин получил штраф в 100 тысяч рублей из-за жалобы покупателя

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Арбитражный суд оштрафовал магазин одежды в Кемеровской области на 100 тысяч рублей из-за сообщения покупателя о контрафактном товаре.

Житель города Киселевска сообщил в Управление Роспотребнадзора Кузбасса о том, что в магазине "Оазис" осуществляется продажа контрафактных товаров. В ходе проведенной специалистами проверки в магазине были выявлены кроссовки с незаконным использованием товарных знаков FILA и Lacoste.

‒ Данные товары были изъяты из оборота, а юридическое лицо – ООО "Оазис одежды и обуви" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, ‒ сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Арбитражный суд признал юридическое лицо виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Контрафактные товары при этом подлежат уничтожению. Решение суда вступило в законную силу.

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