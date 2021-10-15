Кузбасский лжесвященник обманул россиян на 100 тысяч рублей

Из материалов дела следует, что 33 летний рецидивист из Яи обзванивал своих жертв по телефону и представлялся им служителем церкви. После он просил собеседников перевести пожертвования на лечение или похороны игуменьи.

– Введенные в заблуждение граждане согласились помочь и перечислили средства на указанный аферистом счет. Общая сумма ущерба составила 100 000 рублей, – пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате за свои действия мужчина попал под ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В ходе следствия лже-церковник вину признал. Суд назначил грешнику наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.