Кузбасский лжесвященник обманул россиян на 100 тысяч рублей

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В Кузбассе вынесен приговор серийному телефонному мошеннику, который совершал преступления под видом служителя церкви.

Из материалов дела следует, что 33 летний рецидивист из Яи обзванивал своих жертв по телефону и представлялся им служителем церкви. После он просил собеседников перевести пожертвования на лечение или похороны игуменьи.

Введенные в заблуждение граждане согласились помочь и перечислили средства на указанный аферистом счет. Общая сумма ущерба составила 100 000 рублей, пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате за свои действия мужчина попал под ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В ходе следствия лже-церковник вину признал. Суд назначил грешнику наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

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