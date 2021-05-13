Кузбасский любитель девушек по вызову лишился денег и удовольствия

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42-летний прокопчанин в попытке получить интим-услугу не только не дождался интересного вечера, но и потерял деньги.

В Прокопьевске возбуждено уголовное дело о мошенничестве после сообщения местного жителя, что неизвестные обманули его на 10 тыс. рублей.


Как оказалось, мужчина позвонил по номеру, указанному в интернет-объявлении об оказании секс-услуг, в надежде заказать девушку по вызову.

— Ему ответила женщина, которая назвала адрес "апартаментов", а также сообщила об обязательной предоплате в размере 2000 рублей. Мужчина перевел указанную сумму, но спустя время собеседница перезвонила еще раз и попросила оплатить страховку 4200 рублей, как гарантию ее безопасности, — сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Затем поступила еще одна просьба о взносе на 4,2 тыс. рублей, после чего несостоявшийся клиент догадался о намерении злоумышленницы.


На текущий момент известно, что номер телефона мошенницы зарегистрирован в Липецкой области. В настоящее время правоохранители устанавливают личность звонившей. За данное преступление предусмотрено лишение свободы на пять лет.


В ведомстве отметили, что также будет рассмотрен вопрос о блокировке сайте, где потерпевший нашел объявление.

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