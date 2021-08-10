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Кузбасский лихач с пробитым колесом за один заезд заработал штрафы на 40 тыс рублей

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В южной столице Кузбасса автовладелец на высокой скорости пытался оторваться от преследования полиции с поврежденным колесом. Как итог: транспорт вылетел в кювет, а несостоявшийся "гонщик" заработал крупные штрафы.

Погоня за нарушителям, который на скорости 120 километров в час пытался уехать от полицейских, состоялась в темное время суток на дороге в Новокузнецке. Стражи закона отметили, что "гонщика" не остановил и тот факт, что скрывался он на машине с пробитым колесом.


Преследование продолжалось на протяжении 10 минут, а после водитель не справился с управлением и съехал в кювет, откуда попытался скрыться бегством, но безуспешно.

Инспекторы задержали 34-летнего лихача. У него имелись признаки алкогольного опьянения, однако пройти освидетельствование с применением алкотестера на месте мужчина отказался. Состояние опьянения водителя было установлено в медицинском учреждении, пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении нарушителя составлено шесть административных протоколов на общую сумму штрафов около 40 тысяч рублей. Также лихачу грозит арест на срок до 15 суток и лишение права управления сроком до 2 лет.

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