Кузбасский избирком подвел итоги выборов в Госдуму

По результатам голосования наибольшую поддержку избирателей в Кузбассе получила "Единая Россия" (ЕР) - 70,75% голосов. Пятипроцентный порог также преодолели КПРФ (9,35%), ЛДПР (6,24%) и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (5,69%).
Что касается депутатов по одномандатным округам, то во всех четырех также победу одержали представители ЕР: Антон Горелкин (101-й округ), Дмитрий Исламов (102-й округ), Павел Федяев (103-й округ) и Александр Максимов (104-й округ).
Согласно данным избирательной комиссии, на выборы явились 73,51% граждан.
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