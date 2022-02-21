Кузбасский хоккеист получил серебряную медаль на Олимпийских играх в Китае

Уроженец Прокопьевска Андрей Чибисов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Китае.
Накануне финальный матч прошел в Пекине, где российские хоккеисты уступили финам со счетам 2:1.
Мэр города Максим Шкаробейников в своем Instagram-аккаунте поздравил известного прокопчанина и напомнил, что свой профессиональный путь Андрей Чибисов начинал именно в местном "Шахтере".
–Гордимся нашими спортсменами, достойно представляющими не только честь родного города, но и всей страны!, – завершил глава.
Сам спортсмен опубликовал фото с медалью у себя в соцсетях и поблагодарил всех за поддержку.
Фото: Instagram / maxim_shkarabeinikov_prk
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