Речь идет об игроке Сергее Теряеве, который ранее уже работал в обороне команды "Металлург". В настоящий момент представители хоккейного клуба предложили спортсмену новый контракт на срок один год.

Отмечается, что в минувшем сезоне Теряев в регулярном чемпионате стал самым полезным игроком новокузнецкой команды, он завершил серию игр с показателем "+31".

При этом предложение от новокузнецкого клуба поступило и партнеру Теряева. Речь идет о хоккеисте защиты Руслане Ибатуллине, в настоящий момент с ним ведутся переговоры. Обговаривается возможное заключение контракта и с нападающим Александром Локтевым. А вот один форвард, имевший квалификационное предложение, Эдгарс Кулда покинул команду шахтерского края.