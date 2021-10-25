Кузбасский ХК "Металлург" провел шестую победную игру на регулярном чемпионате ВХЛ

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Хоккеисты из Казани ( команда "Барс") потерпели поражение от уроженцев Кузбасса, которые закрыли игру со счетом 2:3 в пользу последних.

Сражение "Металлурга" с "Барсом" состоялось в минувшую субботу, 23 октября. Стоит отметить, что уже в первом периоде спортсмены из обеих команд поразили ворота друг-друга по одному разу. Финальный сигнал раздался, когда счет на табло был 2:3 в пользу кузбассовцев.

Много было удалений, но ребята, за исключением одного гола, отыграли надежно против хорошего большинства соперника. Я думаю то, что мы сегодня одержали победу в овертайме, во многом заслуга нашего вратаря, дал оценку шестой победной игры главный тренер ХК “Металлург” Эдуард Занковец.

Что касается следующих выездных матчей земляков, которые пройдут в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, то седьмая игра состоится уже сегодня в понедельник, 25 октября, хоккеистам из Кемеровской области предстоит в Самаре встретиться с игроками ЦСК ВВС.

Да!
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