Кузбасский ХК "Металлург" достиг нового клубного рекорда в играх ВХЛ

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Хоккеисты из южной столицы Кузбасса по очкам побили свой прежний рекорд в общем зачете Высшей хоккейной лиги.

Впервые игроки новокузнецкого ХК "Металлург" получили 70 очков в спортивном рейтинге по итогам 45 проведенных игр. Отмечается, что ранее в сезоне встреч 2020-2021 годов кузбасским хоккеистам удавалось набрать только 69 баллов.


Однако в сезоне 2017-2018 годов “Металлург” заработал 81 балл за сезон, но в тех играх за одну победу начислялись сразу три очка, а в этом сезоне кузбассовцы покинули лед победителями в 32 встречах из 45, что позволило им подняться на третью позицию в общей таблице ВХЛ.

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