Кузбасский грибник нашел в лесу оружие

43-летний тяжинец отправился в лес за грибами, где наткнулся на подозрительный мешок. Оказалось, что внутри было спрятано охотничье ружье. О находке мужчина решил рассказать стражам порядка.

– По предварительной информации, находкой является незарегистрированное одноствольное охотничье ружье ИЖ-17 шестнадцатого калибра, – рассказали в кузбасской Росгвардии.

Силовики организовали проверку по данному факту. После ее окончания решится вопрос о денежном вознаграждении бдительного кузбассовца.