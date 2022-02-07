Пользователи соцсетей массово публикуют фотографии с жалобами на мусор в Прокопьевске.
Жители отмечают, что контейнера в придомовых территориях не убираются и мусор распространяется прямо по улицам.
– "Может кто нибудь возьмет под контроль проблему с мусором в этом городе?", " Я так понимаю: пока мэр не "грянет", ЭкоТек не "перекрестится". Эта контора только с толкача работает? Две мусорки на 2ом Аэродромом, обе полные!" (орфография и авторский стиль сохранены – прим. ред.) , – поделились недовольством прокопчане.
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Многие подписчики поддержали авторов поста и указали территории, где такая проблема также актуальна.
Фото: Instagram / prokopievsk_ru
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