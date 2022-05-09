Кузбасский город попытается получить новое звание

Стало известно, что Киселевск попытается получить звание Города трудовой доблести и воинской славы. Пакет документов для участия в конкурсе уже почти подготовлен. Власти региона поддержали данную инициативу и подчеркнули, что у города есть все основания для получения почетного звания. Об этом сообщается в правительственном Telegram-канале.

Отмечается, что в этом году в Киселевске был отреставрирован памятник шахтерам, не вернувшимся с фронта. Восьмиметровая стела с фамилиями 40 горняков шахты "Красный Кузбасс" украшена белыми журавлями. Частью мемориального комплекса является и единственный в стране памятник женщинам-шахтерам, которые погибли на предприятиях в период войны. На него нанесены имена 56 киселевчанок.

Справка

По данным кемеровской мэрии, звание Города трудовой доблести и воинской славы в регионе носят Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий.