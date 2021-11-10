Кузбасский город остался без детской реанимации из-за отсутствия специалиста

Жители Прокопьевска пожаловались на отсутствие в городе детской реанимации. Они заявили, что для лечения приходится ездить в Новокузнецк. Соответствующие комментарии пользователи разместили в социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

На жалобы прокопчан ответили представители регионального Минздрава.

‒ Закрытие отделения связано с отсутствием профильного специалиста. В настоящий момент администрация медицинской организации ведет работу по привлечению кадров, ‒ рассказали сотрудники министерства.

Представители Минздрава отметили, что скорый реанимобиль из из Новокузнецкой клинической больницы №4 прибывает на вызов в течение 30-40 минут. Необходимость госпитализации определяется врачом после осмотра пациента.