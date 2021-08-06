Кузбасский город оказался полностью усыпан градом

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В день стихийных «буйств» непогода образовалась не только в Кемерове, но и Прокопьевске. Там не переставая с неба начал сыпаться град. Об этом местные жители рассказали в Сети.

Произошло это в минувшую среду, 4 августа. Тогда же из-за последствий непогоды в кузбасской столице образовались сильные пробки, на линии из-за высокого уровня воды не могли выйти трамваи. Как оказалось, день с неприятными осадками прошел и в Прокопьевске, однако в нем град шел дольше, чем в Кемерове. Вместо воды улицы заполнил лед. Градинки буквально «окутали» весь город, из-за чего повреждены оказались и огороды горожан.


Пользователи Сети, обратившие внимание на публикацию, с переживанием отнеслись к садоводам, выразив свое сочувствие по поводу гибели выращиваемых культур.

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