Кузбасский горняк после выхода на пенсию лишил экс-работодателя 237 тысяч рублей

Горнодобывающая компания после визита судебных приставов выплатила компенсацию морального вреда вышедшему на пенсию сотруднику.

Стоит отметить, что мужчина в течение продолжительного времени отработал в угольной отрасли, откуда был уволен в связи с выходом на заслуженный отдых по собственному желанию. При этом за время трудового стажа он заработал право на единовременную выплату, но на руки так ее и не получил.

– Бывший работник обратился в суд с иском к горнодобывающей компании о возмещении единовременного вознаграждения и компенсации морального вреда в размере 237 тыс. руб., его требования были удовлетворены, – сообщили в УФССП России по Кемеровской области.



Приставы ознакомили руководителя горнодобывающей компании с постановлением о возбуждении исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера, но задолженность в добровольный для исполнения срок погашена не была.

В результате представители ведомства взыскали деньги с работодателя принудительно. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.