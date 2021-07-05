Кузбасский горняк после выхода на пенсию лишил экс-работодателя 237 тысяч рублей

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Житель шахтерского края после выхода на пенсию не дождался положенного единовременного вознаграждения от начальства, после чего обратился к приставам для принудительного взыскания денежных средств.

Горнодобывающая компания после визита судебных приставов выплатила компенсацию морального вреда вышедшему на пенсию сотруднику.


Стоит отметить, что мужчина в течение продолжительного времени отработал в угольной отрасли, откуда был уволен в связи с выходом на заслуженный отдых по собственному желанию. При этом за время трудового стажа он заработал право на единовременную выплату, но на руки так ее и не получил.

Бывший работник обратился в суд с иском к горнодобывающей компании о возмещении единовременного вознаграждения и компенсации морального вреда в размере 237 тыс. руб., его требования были удовлетворены, сообщили в УФССП России по Кемеровской области.


Приставы ознакомили руководителя горнодобывающей компании с постановлением о возбуждении исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера, но задолженность в добровольный для исполнения срок погашена не была.


В результате представители ведомства взыскали деньги с работодателя принудительно. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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